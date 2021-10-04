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الخرطوم: مخزون الأدوية الأساسية ينفد

أخبار العالم العربي

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حذرت الحكومة السودانية من أن مخزون الأدوية الأساسية على وشك النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.

وقالت إن استمرار إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام للأدوية بما يرقى لجريمة في حق الملايين.

إلى ذلك أكدت الحكومة السودانية أن قضية شرق البلاد عادلةٌ وذاتُ أولوية قومية قصوى وحلُها سياسي.

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