مقتل 5 من عناصر "داعش" قرب سفارة روسيا بكابل

أفادت السفارة الروسية في كابل بمقتل 5 من عناصر تنظيم داعش قرب مبنى السفارة، واعتقال 3 آخرين ضمن عمليات تمشيط نفذتها عناصر طالبان.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد أعلن أن عناصر الحركة سيطروا على مركزٍ لداعش شمال كابل، مؤكدا مقتل جميع مسلحي التنظيم خلال العملية.

بدورها، أكدت الخارجية الروسية ضررورة مواصلة الجهود الرامية لاستئصال الإرهاب في أفغاستان.