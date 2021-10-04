جناح إسرائيل في إكسبو دبي 2020

تشارك إسرائيل في معرض إكسبو دبي بجناح خاص بها، ويتوقع المنظمون أن يستقبل الجناح الإسرائيلي نحو 15 مليون زائر خلال ستة أشهر هي مدة الحدث.

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