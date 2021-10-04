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جناح إسرائيل في إكسبو دبي 2020

أخبار العالم العربي

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تشارك إسرائيل في معرض إكسبو دبي بجناح خاص بها، ويتوقع المنظمون أن يستقبل الجناح الإسرائيلي نحو 15 مليون زائر خلال ستة أشهر هي مدة الحدث.

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