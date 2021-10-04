جناح إسرائيل في إكسبو دبي 2020
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تشارك إسرائيل في معرض إكسبو دبي بجناح خاص بها، ويتوقع المنظمون أن يستقبل الجناح الإسرائيلي نحو 15 مليون زائر خلال ستة أشهر هي مدة الحدث.
تشارك إسرائيل في معرض إكسبو دبي بجناح خاص بها، ويتوقع المنظمون أن يستقبل الجناح الإسرائيلي نحو 15 مليون زائر خلال ستة أشهر هي مدة الحدث.
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