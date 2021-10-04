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انتخابات العراق.. تحالفات خارج الطائفية

أخبار العالم العربي

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اتجهت الأحزاب السياسية في العراق إلى تشكيل تحالفات عابرة للقومية والطائفية، تضم شخصيات من مختلف الأطراف لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

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