انتخابات العراق.. تحالفات خارج الطائفية
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اتجهت الأحزاب السياسية في العراق إلى تشكيل تحالفات عابرة للقومية والطائفية، تضم شخصيات من مختلف الأطراف لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
اتجهت الأحزاب السياسية في العراق إلى تشكيل تحالفات عابرة للقومية والطائفية، تضم شخصيات من مختلف الأطراف لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
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