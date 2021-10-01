غزة.. الحكواتي يعود ليقدم القصص المحلية

نجحت الفنانة جيهان أبو لاشين في غزة في إعادة بعث شخصية الحكواتي بقصصه الجميلة ، بعد أكثرَ من 6 عقود من اندثار هذه المهنة.

وتسعى بعض المؤسسات الثقافية في غزة إلى تعميم هذه التجربة التي حققت نجاحا فِي لفت انتباه الأطفال إلى هذا الفن الذي كان سائدا قبل اختراعِ السينما والتلفزيون.