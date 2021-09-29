لبنان.. تشكيل وفد التفاوض مع صندون النقد

أعلنت الحكومة اللبنانية، في ختام جلسة وزارية، تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي برأسة نائب رئيس الحكومة، وعضوية وزيري المال والاقتصاد ومستشارين للرئيس ميشال عون.

في غضون ذلك نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تحركا أمام قصر العدل رفضا لوقف التحقيقات في القضية وعرقلة مسار العدالة.