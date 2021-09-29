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السيسي يبحث مع سوليفان ملفات إقليمية

أخبار العالم العربي

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قال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس /عبد الفتاح السيسي/ أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي /جيك سوليفان/ بالقاهرة شملت عدة قضايا.

كان أبرزها الانتخابات في ليبيا وإعادة إعمار قطاع غزة، وسد النهضة الإثيوبي. وأضاف البيان أن المحادثات تناولت أيضا الوضع في تونس وسوريا واليمن.

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