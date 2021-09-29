السيسي يبحث مع سوليفان ملفات إقليمية

قال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس /عبد الفتاح السيسي/ أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي /جيك سوليفان/ بالقاهرة شملت عدة قضايا.

كان أبرزها الانتخابات في ليبيا وإعادة إعمار قطاع غزة، وسد النهضة الإثيوبي. وأضاف البيان أن المحادثات تناولت أيضا الوضع في تونس وسوريا واليمن.