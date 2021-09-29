موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT
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لوح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف باتخاذ إجراءات رَد على إقدام منصة يوتيوب على حذف قنوات لشبكة آر تي.
من جانبها شددت رئيسة تحرير شبكة "آر تي" ووكالة أنباء "روسيا سيفودنيا" /مارغريتا سيمونيان/ على أن إجراءات يوتيوب تنتهك المبادئ الأساسية للنشر الحر للمعلومات.
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