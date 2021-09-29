إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الأخيرة على التجمعات السكانية جنوب الخليل بحماية من الجيش الاسرائيلي، معتبرة إياها انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

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