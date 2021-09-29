 
مباشر

إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re8x

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الأخيرة على التجمعات السكانية جنوب الخليل بحماية من الجيش الاسرائيلي، معتبرة إياها انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا