إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الأخيرة على التجمعات السكانية جنوب الخليل بحماية من الجيش الاسرائيلي، معتبرة إياها انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الأخيرة على التجمعات السكانية جنوب الخليل بحماية من الجيش الاسرائيلي، معتبرة إياها انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
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