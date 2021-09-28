رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى مدينة عدن

كشفت مصادر يمنية أن رئيس الحكومة /معين عبد الملك/ عاد مساء اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة عدد من المسؤولين، بعد ستة أشهر من الغياب.

وبحث عبد الملك بحث مع المسؤولين في محافظتي شبوة وحضرموت الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية. إلى ذلك، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومةَ والبنكَ المركزي بالتسبب في انهيار قيمة العملةِ المحلية، بينما رفضَ البنكُ المركزي تدخلاتِ المجلس الانتقالي في عملِه، ووعدَ باتخاذ إجراءاتٍ حازمةٍ على مستوى قطاعي البنوك والصيرفة. في غضون ذلك، علق اتحاد ملاك محطات الوقود، العمل في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، جراء ارتفاع سعرِ صرف العملة، فيما تتواصل الاحتجاجات في تعز وأبين على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.