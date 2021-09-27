مصر.. افتتاح محطة لمعالجة مياه الصرف

افتتحت السلطات المصرية محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بورسعيد توصف بأنها الكبرى في العالم، وذلك ضمن استراتيجية إدارة الموارد المائية في البلاد.

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على النيل ومنها تلويث المياه بالصرف الصحي ناهيك عن مخلفات المعامل.