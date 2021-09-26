تظاهرات مناوئة وأخرى مؤيدة لقرارات سعيد
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خرجت تظاهرات في شارعِ الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة التي وصفوها بالانقلاب، في حين تجمعت أعداد من مؤيدي الرئيس دعما لقراراته.
بدورها أغلقت الشرطة المداخلَ المؤديةَ إلى وسط العاصمة لحصرِ التظاهرات، كما أقامت حاجزا أمنيا للفصل بين المتظاهرين لمنع الاحتكاكات.
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