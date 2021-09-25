لافروف: على القوى الكبرى التمسك بالحوار
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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة على ضرورة تعامل القوى العظمى بمبدأ الاحترام المتبادل لتفادي أي حرب نووية.
واتهم لافروف واشنطن بتدمير الاتفاق النووي. وقال إن تحالفها مع بريطانيا وأستراليا يهدف لاحتواء الصين. كما حذر الوزير الروسي من التقليل من دور الأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية، مشددا على أن أحد أكبر التحديات يكمن في التصدي لمحاولات بعض الحكومات عسكرة الأزمات.
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