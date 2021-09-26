احتجاجات بمدن شمال شرق سوريا

يتواصل الجدل بين أطراف كردية و الإدراة الذاتية في شمال شرق سوريا حيث يطالب المجلس الوطني الكردي بتخفيض أسعار المحروقات و المواد الغذائية إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكانت مدن شمال شرق سوريا شهدت تظاهرات احتجاجية على تردي الوضع المعيشي ما أسفر عن اصابة بعد الاشخاص بجروج.