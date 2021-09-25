علاقات موسكو وواشنطن.. التكافؤ والمواجهة
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شهدت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة توترا كبيرا نتيجة تباين في المواقف حول العديد من الملفات العالقة.
لكن القمة الرئاسية الروسية الأمريكية في جنيف انعكست ايجابا على مسار المباحثات بين البلدين نحو آمال بايجاد سبل للتعاون في بعض المجالات. المزيد حول علاقات موسكو وواشنطن وأثرها على الاستقرار العالمي في التقرير التالي
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