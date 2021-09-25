استقالة 113 قياديا من حركة النهضة التونسية

أعلن 113 قياديا استقالتهم من حركة النهضة التونسية، بينهم برلمانيون وأعضاء بمجلس الشورى، وعزا المستقيلون خطوتهم تلك لتحمل الحزب قدرا كبيرا من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن تشكيلة المكتب التنفيذي المقدمة من رئيس الحركة راشد الغنوشي أُسقطت خلال التصويت عليها في اجتماع مجلس شورى النهضة يوم أمس.. إلى ذلك تظاهر العشرات في العاصمة تونس تأييدا لقرارات الرئيس قيس سعيد.