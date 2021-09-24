باريس تقر بأزمة الثقة مع واشنطن

دعا رئيس المجلس الأوروبي /شارل ميشال/ دول الاتحاد إلى الاستقلالية في صنع القرار.

وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاتحاد يعمل على تطوير استراتيجية تكون أقل اعتمادا على أطراف أخرى. وكشفت عدة أزمات من ضمنها تمويل حلف الناتو والقوات الأوروبية المشتركة، وصولا إلى التباين بشأن مشروع السيل الشمالي اثنان، كشفت عدم تجانس السياسة الأوروبية.