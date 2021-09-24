عباس: سنلجأ لبدائل حال تقويض حل الدولتين
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حذّر الرئيس الفلسطيني /محمود عباس/ في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من تداعيات تقويض حل الدولتين.
وطالب الأمين للأمم المتحدة /أنطونيو غوتيريش/ بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية. بدوره، قال الرئيس اللبناني /ميشال عون/ إن بلاده تعول على تمويل المجتمع الدولي للمشاريع الحيوية لإنعاش الاقتصاد اللبناني، مؤكدا سعي بلاده لوضع خطةِ تعاف مالي.
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