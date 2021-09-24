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"الحرجة" سوق شعبية للحرف في رام الله

أخبار العالم العربي

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(الحَرْجة) سوق شعبي فلسطيني للحرف والمصنوعات اليدوية التقليدية، تنظمه بلدية رام الله في صيف كل عام وتهدف من خلاله إلى تعريف الجمهور بغنى الموروث الثقافي وحمايته من الاندثار.

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