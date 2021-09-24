"الحرجة" سوق شعبية للحرف في رام الله

(الحَرْجة) سوق شعبي فلسطيني للحرف والمصنوعات اليدوية التقليدية، تنظمه بلدية رام الله في صيف كل عام وتهدف من خلاله إلى تعريف الجمهور بغنى الموروث الثقافي وحمايته من الاندثار.

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