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موسكو: نراقب تصرفات طالبان عن كثب

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أعلنت حركة طالبان أنها تعول على إقامة علاقات متينة ورفيعة المستوى مع روسيا وزيارة موسكو، في غضون ذلك أكد الكرملين أن روسيا تراقب عن كثب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي.

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