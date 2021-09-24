موسكو: نراقب تصرفات طالبان عن كثب
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أعلنت حركة طالبان أنها تعول على إقامة علاقات متينة ورفيعة المستوى مع روسيا وزيارة موسكو، في غضون ذلك أكد الكرملين أن روسيا تراقب عن كثب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي.
أعلنت حركة طالبان أنها تعول على إقامة علاقات متينة ورفيعة المستوى مع روسيا وزيارة موسكو، في غضون ذلك أكد الكرملين أن روسيا تراقب عن كثب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي.
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