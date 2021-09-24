التطورات الميدانية في مأرب وشبوة باليمن
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تتواصل المعارك العنيفة في محافظتي مأرب وشبوة شرق اليمن مخلفة قتلى وجرحى من طرفي القتال،، في غضون ذلك أكد الحوثيون إحراز تقدم خلال تلك المواجهات.
تتواصل المعارك العنيفة في محافظتي مأرب وشبوة شرق اليمن مخلفة قتلى وجرحى من طرفي القتال،، في غضون ذلك أكد الحوثيون إحراز تقدم خلال تلك المواجهات.
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