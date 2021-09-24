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التطورات الميدانية في مأرب وشبوة باليمن

أخبار العالم العربي

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تتواصل المعارك العنيفة في محافظتي مأرب وشبوة شرق اليمن مخلفة قتلى وجرحى من طرفي القتال،، في غضون ذلك أكد الحوثيون إحراز تقدم خلال تلك المواجهات.

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