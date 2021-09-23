موسكو تدعو لعدم تسييس عمل مجلس الأمن
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شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة /فاسيلي نيبيزيا/ خلال جلسة لمجلس الأمن على ضرورة ألاّ يُستخدم المجلس كأداة لتحقيق أغراض سياسية.
وشهدت الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "صون السلم والأمن الدوليين: المناخ والأمن" شهدت خلافات حادةً بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن أولويات العمل الأممي في هذا الشأن.
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