موسكو تدعو لعدم تسييس عمل مجلس الأمن

شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة /فاسيلي نيبيزيا/ خلال جلسة لمجلس الأمن على ضرورة ألاّ يُستخدم المجلس كأداة لتحقيق أغراض سياسية.

وشهدت الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "صون السلم والأمن الدوليين: المناخ والأمن" شهدت خلافات حادةً بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن أولويات العمل الأممي في هذا الشأن.