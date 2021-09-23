دمشق تطالب برحيل الأمريكيين والأتراك

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيريه السوري فيصل المقداد تسوية الأزمة السورية. وطالب المقداد بتدخل المجتمع الدولي في حال امتناع تركيا عن إخراج قواتها من سوريا.

كما طالب بخروج القوات الأمريكية من سوريا بأسرع وقت. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة أيضا، بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيره الامريكي الأزمة وقال لودريان إن حل الأزمة يتطلب وقتا وأفعالا.