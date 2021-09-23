 
مباشر

طهران: تقدم كبير في المحادثات مع الرياض

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcp3

أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع السعودية بشأن أمن الخليج وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفة أن مفاوضات بغداد حول العلاقات الثنائية كانت بناءة.

وأشارت الخارجية إلى أن المفاوضات لم تتوقف وأن البلدين تبادلا الرسائل على مستوى مناسب بعد إعلان الحكومة الإيرانية الجديدة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا