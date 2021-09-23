طهران: تقدم كبير في المحادثات مع الرياض
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أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع السعودية بشأن أمن الخليج وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفة أن مفاوضات بغداد حول العلاقات الثنائية كانت بناءة.
وأشارت الخارجية إلى أن المفاوضات لم تتوقف وأن البلدين تبادلا الرسائل على مستوى مناسب بعد إعلان الحكومة الإيرانية الجديدة.
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