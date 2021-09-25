خلاف فلسطيني بشأن الانتخابات البلدية
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أكدت حركة حماس أن الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وأن على السلطة الفلسطينية التراجع عن قرارها بإلغائها، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
حيث يتم تحديد جداول زمنية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية. جاء ذلك ردا على إصدار الحكومة الفلسطينية قراراً بإجراء الانتخابات البلدية في الحادي عشر من ديسمبر المقبل على مرحلتين.
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