إعلان تشكيل جبهة تطالب بعزل رئيس تونس

أعلنت عدة أحزاب تونسية تأسيس الجبهة الديمقراطية بهدف مواجهة ما وصفته بـانقلاب الرئيس قيس سعيد.

في غضون ذلك دعا الاتحاد التونسي للشغل الرئيس للتشاور مع خبراء نزيهين ومن ذوي الخبرة قبل اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن تونس تعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق.