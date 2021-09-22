الجمعية العامة تبحث أزمات العالم
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تتواصل لليوم الثاني أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. واحتلت قضية السلام بين الفلسطنيين والإسرائيليين حيزا هاما من كلمات الزعماء العرب.
فقد أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية، فيما قال العاهل الأردني عبد الله الثاني إن الأمن العالمي لن يتحقق دون حل مُنصف للقضية الفلسطينية لها على أساس مبدأ الدولتين.
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