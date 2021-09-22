النزاعات وسباق التسلح ..أزمات تهدد البشر

التهديدات الأمنية وسباق التسلح، كانت أبرز العناوين في خطابات الزعماء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.. لكن الخطر الأبرز يبقى ملف التسلح النووي.

حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش لإحراز تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية، محذرا من حرب باردة جديدة قد تفتك بالبشرية.