 
مباشر

النزاعات وسباق التسلح ..أزمات تهدد البشر

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcgl

التهديدات الأمنية وسباق التسلح، كانت أبرز العناوين في خطابات الزعماء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.. لكن الخطر الأبرز يبقى ملف التسلح النووي.

حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش لإحراز تقدم  في مجال نزع الأسلحة النووية، محذرا من حرب باردة جديدة قد تفتك بالبشرية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا