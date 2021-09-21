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إشكال العلاقة بين طهران و الأمم المتحدة

أخبار العالم

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تؤكد إيران التزامها بمعظم القراراتِ الأممية، رغم اعتبار بعضها ظالما، وتطالب القوى الدولية باحترام تعهداتها ضمن ميثاق الأمم المتحدة..

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