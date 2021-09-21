إشكال العلاقة بين طهران و الأمم المتحدة
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تؤكد إيران التزامها بمعظم القراراتِ الأممية، رغم اعتبار بعضها ظالما، وتطالب القوى الدولية باحترام تعهداتها ضمن ميثاق الأمم المتحدة..
تؤكد إيران التزامها بمعظم القراراتِ الأممية، رغم اعتبار بعضها ظالما، وتطالب القوى الدولية باحترام تعهداتها ضمن ميثاق الأمم المتحدة..
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