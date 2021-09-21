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الأمم المتحدة ومحاولات الاختراق

أخبار العالم

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تتصدر مبادئ حفظ السلام والأمن الدوليين ديباجة ميثاق الأمم المتحدة.. وظلت المنظمة طيلة أكثر من7 عقود الإطار العالمي الأكبر لمعالجة القضايا والأزمات العالقة.

إلا أن محاولات قوىً غربية بزعامة واشنطن الخروج عن الإطار الأممي واتخاذ خطوات أحادية أثارت حفيظة دول كثيرة وزادت المطالبات للولايات المتحدة بالالتزام بالقانون الدولي.

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