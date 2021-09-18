لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إف لودريان إن أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي، متهما الولايات المتحدة وأستراليا بالكذب في القضية.

واعتبر لودريان أن أوروبا بدأت تخرج مما وصفه بالبراءة الدبلوماسية مشبها طريقة الرئيس الأميركي جو بايدن بسلفه دونالد ترامب.. وأكد لودريان أن استدعاء السفير الفرنسي لدى واشنطن لأول مرة، إجراء سياسي جاد يعكس حجم الأزمة، كما اتهم بريطانيا بـالانتهازية..

وكان سفير فرنسا لدى أستراليا قد وصف قرارَ إلغاءَ صفقةِ الغواصات مع بلاده، بالخيانة المخطط لها مسبقا، واعتبره طعنة في ظهر باريس.