الفساد في العراق.. مئات المليارات المهربة
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يشغل ملف الفساد والأموال المهربة، خلال العقدين الماضيين الشارع العراقي والمؤسسة السياسية، فيما تؤكد الحكومة وجود تعاون عربي ودولي لاستعادة الأموال.
يشغل ملف الفساد والأموال المهربة، خلال العقدين الماضيين الشارع العراقي والمؤسسة السياسية، فيما تؤكد الحكومة وجود تعاون عربي ودولي لاستعادة الأموال.
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