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الفساد في العراق.. مئات المليارات المهربة

أخبار العالم العربي

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يشغل ملف الفساد والأموال المهربة، خلال العقدين الماضيين الشارع العراقي والمؤسسة السياسية، فيما تؤكد الحكومة وجود تعاون عربي ودولي لاستعادة الأموال.

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