لندن: شراكتنا مع واشنطن وكانبرا تاريخية

وصفت لندن الشراكةَ الأمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا بالتاريخية، وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن الاتفاقَ ليس موجها ضد أي دولة أخرى.

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