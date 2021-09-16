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لندن: شراكتنا مع واشنطن وكانبرا تاريخية

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وصفت لندن الشراكةَ الأمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا بالتاريخية، وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن الاتفاقَ ليس موجها ضد أي دولة أخرى.

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