لندن: شراكتنا مع واشنطن وكانبرا تاريخية
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وصفت لندن الشراكةَ الأمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا بالتاريخية، وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن الاتفاقَ ليس موجها ضد أي دولة أخرى.
وصفت لندن الشراكةَ الأمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا بالتاريخية، وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن الاتفاقَ ليس موجها ضد أي دولة أخرى.
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