فرنسا: إلغاء أستراليا صفقة الغواصات خطير

أعلنت باريس أن قرار أستراليا عقدَ شراكة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، لشراء غواصات جديدة، وإلغاءَ صفقة أبرمتها مع فرنسا سابقا، بأنه قرار مؤسف وخَطير.

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان إن باريس تحتاج توضيحًا وتفسيرًا من أستراليا بشأن قرارها التراجعَ عن الصفقة.