بريطانيا.. تعديل حكومي يشمل وزير الخارجية
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أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير الخارجية دومينيك راب وعينه وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الحكومة في إطار تعديلات وزارية شملت تعيين /ليز تروس/ وزيرة للخارجية.
أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير الخارجية دومينيك راب وعينه وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الحكومة في إطار تعديلات وزارية شملت تعيين /ليز تروس/ وزيرة للخارجية.
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