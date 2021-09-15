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بريطانيا.. تعديل حكومي يشمل وزير الخارجية

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أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير الخارجية دومينيك راب وعينه وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الحكومة في إطار تعديلات وزارية شملت تعيين /ليز تروس/ وزيرة للخارجية.

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