شبح أفغانستان يطارد انتخابات الكونغرس

خضع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاستجواب في الكونغرس حول تبعات الانسحاب من أفغانستان في وقت يتوقع ديمقراطيون خسارة هامشية في الانتخابات النصفية المقبلة للكونغرس.

في المقابل، يرى جمهوريون أن المرشحين الديمقراطيين سيُواجهونَ صعوبة بتقديم إجابات تطمئن الناخبين.