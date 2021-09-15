إسرائيل.. عام على التطبيع مع الإمارات

شهدت مدينتا القدس وتل أبيب، احتفائية بمرور عام على توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وتزامن ذلك أيضا مع تقديم أول سفير بحريني أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

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