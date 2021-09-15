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إسرائيل.. عام على التطبيع مع الإمارات

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شهدت مدينتا القدس وتل أبيب، احتفائية بمرور عام على توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وتزامن ذلك أيضا مع تقديم أول سفير بحريني أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

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