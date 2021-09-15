الخارجية الفلسطينية تدعو لحماية الأسرى

وصفت الخارجية الفلسطينية طريقة تعامل إسرائيل مع الأسرى المعتقلين مجددًا، بالوحشية والبربرية، وشددت على أن إعادة الاعتقال، خطوة تتناقض مع القانون الدولي.

من جهتها طالبت هيئة شؤون الأسرى المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين، عقب تأكيد المحامين تعرضهم للضرب والاعتداء دون تقديم رعاية طبية لهم من قبل مصلحة السجون.