الخارجية الفلسطينية تدعو لحماية الأسرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ranf
وصفت الخارجية الفلسطينية طريقة تعامل إسرائيل مع الأسرى المعتقلين مجددًا، بالوحشية والبربرية، وشددت على أن إعادة الاعتقال، خطوة تتناقض مع القانون الدولي.
من جهتها طالبت هيئة شؤون الأسرى المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين، عقب تأكيد المحامين تعرضهم للضرب والاعتداء دون تقديم رعاية طبية لهم من قبل مصلحة السجون.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.