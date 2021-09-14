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بينيت يزور عائلة جندي معتقل في غزة

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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عائلة جندي إسرائيلي معتقل في غزة، لإطلاعها على آخر المستجدات في قضية ابنها. وأكد للعائلة التزامه باستعادة الجنود المحتجزين في القطاع.

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