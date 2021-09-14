بينيت يزور عائلة جندي معتقل في غزة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عائلة جندي إسرائيلي معتقل في غزة، لإطلاعها على آخر المستجدات في قضية ابنها. وأكد للعائلة التزامه باستعادة الجنود المحتجزين في القطاع.

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