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بوتين يلتقي الأسد في الكرملين

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين، أن وجود القوات الأجنبية بشكل غير شرعي في سوريا، يعد المشكلة الأساسية التي تمنع توحيد البلاد.

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