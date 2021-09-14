بوتين يلتقي الأسد في الكرملين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين، أن وجود القوات الأجنبية بشكل غير شرعي في سوريا، يعد المشكلة الأساسية التي تمنع توحيد البلاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين، أن وجود القوات الأجنبية بشكل غير شرعي في سوريا، يعد المشكلة الأساسية التي تمنع توحيد البلاد.
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