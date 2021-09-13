طهران: مفاوضات فيينا يجب أن تضمن حقوقنا
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أعلنت الخارجية الإيرانية عن تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المسائل الفنية، متوعدة برد مناسب على أي محاولة لتسييس الموضوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إن طهران ستسلم تسجيلات كاميرات المراقبة في منشآتها النووية، إذا أوفت باقي الأطراف بالتزاماتها، مشيرا إلى استعداد بلاده للعودة لمفاوضات فيينا قريبا.
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