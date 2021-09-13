أعمال فنية لمصابي مسيرات العودة

يشهد قطاع غزة حركة فنية نشطة ، حيث يواصل " محترف شبابيك" استضافة المزيد من الأعمال الفنية لتشكيليين فلسطينيين، آخرها كان معرض الفنان خالد حسين الذي تناول ظاهرة مبتوري الأطراف.

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