أعمال فنية لمصابي مسيرات العودة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra2p
يشهد قطاع غزة حركة فنية نشطة ، حيث يواصل " محترف شبابيك" استضافة المزيد من الأعمال الفنية لتشكيليين فلسطينيين، آخرها كان معرض الفنان خالد حسين الذي تناول ظاهرة مبتوري الأطراف.
يشهد قطاع غزة حركة فنية نشطة ، حيث يواصل " محترف شبابيك" استضافة المزيد من الأعمال الفنية لتشكيليين فلسطينيين، آخرها كان معرض الفنان خالد حسين الذي تناول ظاهرة مبتوري الأطراف.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.