لبنان.. أول جلسة للحكومة الجديدة

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة ، أولى جلساتها في قصر بعبدا، يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عدم المبالغة في مقاربة ماهو متوقع من حكومته من حلول ومعالجات للوضع

في حين شددَ الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة على الحاجة إلى مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين و البلدان المانحة.