"FBI" ينشر وثيقة عن تحقيقه بهجمات 11 سبتمبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9v7
نشر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أول وثيقة حول تحقيقاته في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومزاعم دعم الحكومة السعودية للخاطفين، بناء على أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن.
وأظهرت الوثيقة اتصالات بين الخاطفين وسعوديين، لكنها لم تشر إلى أي دليل على تورط الحكومة السعودية في الهجمات التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص زال قائما.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.