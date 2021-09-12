"FBI" ينشر وثيقة عن تحقيقه بهجمات 11 سبتمبر

نشر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أول وثيقة حول تحقيقاته في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومزاعم دعم الحكومة السعودية للخاطفين، بناء على أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن.

وأظهرت الوثيقة اتصالات بين الخاطفين وسعوديين، لكنها لم تشر إلى أي دليل على تورط الحكومة السعودية في الهجمات التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص زال قائما.