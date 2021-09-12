ريف القامشلي.. مزار لهواة صيد الطيور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9sp
تمارس مجموعة من الشباب في ريف القامشلي الشرقي هواية صيد الطيور خلال رحلات ليلية في شهرَيْ أغسطس وسبتمر، وهو موسم لعدة أنواع من الطيور.
تمارس مجموعة من الشباب في ريف القامشلي الشرقي هواية صيد الطيور خلال رحلات ليلية في شهرَيْ أغسطس وسبتمر، وهو موسم لعدة أنواع من الطيور.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.