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ريف القامشلي.. مزار لهواة صيد الطيور

أخبار العالم العربي

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تمارس مجموعة من الشباب في ريف القامشلي الشرقي هواية صيد الطيور خلال رحلات ليلية في شهرَيْ أغسطس وسبتمر، وهو موسم لعدة أنواع من الطيور.

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