الأمريكيون يحيون ذكرى هجمات 11 سبتمبر
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أحيا الأمريكيون الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر وسط مشاركة أهالي الضحايا الذين سقطوا في ثلاث ولايات مختلفة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل على تجاوز تبعات الهجمات ودعا لنبذ الخلافات واستعادة روح التعاون، فيما حذر وزير الدفاع لويد أوستن من أن خطر الارهاب ما زال قائما.
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