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موسكو تحتفل بعيد ميلادها الـ 874

أخبار روسيا

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يحتفل سكان العاصمة الروسية اليوم وغدا بعيد مدينتهم الـرابع والسبعين بعد الثمانمئة، والذي يسمى يوم مدينة موسكو.

وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطني العاصمة بعيدها مشيرا إلى الإيقاع المتسارع الذي تعيشه من الإبداع والتطور، مشيدا بجهود السلطات لاحتواء جائحة كورونا.

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