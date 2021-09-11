موسكو: الناتو يتهرب من مسؤولية أفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9n4
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، أكد أن حلف الناتو يحاول التهرب من المسؤولية عما يجري حاليا في أفغانستان.
من جهته قال آل ثاني إن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن أي تطورات سياسية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.