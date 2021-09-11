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موسكو: الناتو يتهرب من مسؤولية أفغانستان

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، أكد أن حلف الناتو يحاول التهرب من المسؤولية عما يجري حاليا في أفغانستان.

من جهته قال آل ثاني إن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن أي تطورات سياسية.

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