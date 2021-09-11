9/11.. نقطة تحول في تاريخ أمريكا والعالم

هجمات الحادي عشر من سبتمبر أصبحت نقطة تحول غيرت مسار السياسة الأمريكية، ما أدى إلى تداعيات جوهرية ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، بل على الساحة الدولية كلها.

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