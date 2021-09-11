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9/11.. نقطة تحول في تاريخ أمريكا والعالم

أخبار العالم

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هجمات الحادي عشر من سبتمبر أصبحت نقطة تحول غيرت مسار السياسة الأمريكية، ما أدى إلى تداعيات جوهرية ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، بل على الساحة الدولية كلها.

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