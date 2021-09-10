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مباحثات وزير الخارجية القطري في أنقرة

أخبار العالم العربي

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أنقرة، بحث تطورات الوضع الأفغاني وملف إعادة تشغيل مطار كابل الدولي.

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