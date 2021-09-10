مباحثات وزير الخارجية القطري في أنقرة
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أنقرة، بحث تطورات الوضع الأفغاني وملف إعادة تشغيل مطار كابل الدولي.
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أنقرة، بحث تطورات الوضع الأفغاني وملف إعادة تشغيل مطار كابل الدولي.
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